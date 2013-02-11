Акції "Газпрому" впали до рівня літа 2009 року

Ринок акцій РФ більшу частину торгів у понеділок незначно коливався у межах 0,5% проти рівнів закриття минулого тижня. Позитивна динаміка європейських фондових індексів днем допомогла російському ринку вийти в незначний плюс після ранкового зниження, пише РІА "Новости".

Позитивними виявилися дані з промислового виробництва у Франції в грудні 2012 року, динаміка якого склалася на рівні краще прогнозів (-0,1% проти прогнозу -0,3%).

Основним "якорем" для ринку виступили акції "Газпрому", ціна яких опустилася до мінімуму з липня 2009 року. Отже, День інвестора, проведений газовою монополією у минулу п'ятницю, не зміг утримати акціонерів від продажів акцій "Газпрому".

Як кажуть експерти, негативом для компанії є відразу низка чинників: висока конкуренція в Європі, через що страждає експорт. Конкуренція в Росії за поставки ЗПГ на Захід також псують картину. Незростаючі дивіденди газового концерну не додають впевненості покупцям.