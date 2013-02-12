На фондовому ринку починають переважати корекційні настрої - експерти

На фондовому ринку починають переважати корекційні настрої. Про це йдеться в аналітичному звіті інвестиційної компанії Dragon Capital, який має УНІАН.

Як наголошується в звіті, перший торговий день нового робочого тижня, 11 лютого, український ринок акцій досить несподівано закінчив зростанням, значним за приростом основного біржового індикатора, але невпевненим за своєю суттю. "Знову відзначаємо зменшення обсягу ринкових угод і невизначеність гравців у виборі напряму для подальшого руху, які лише посилювалися протягом дня на тлі волатильності глобальних майданчиків і бажання крупних гравців строкового ринку переставити значення ф'ючерса повище за рахунок покупок у двох-трьох паперах індексного кошика", - йдеться у звіті.

Як відзначають аналітики, індекс акцій UX за підсумками торгової сесії 11 лютого закрилися на позначці 1028,17 пункта, а обсяг торгів фондового ринку виявився вище середньостатистичних значень лише за рахунок збільшення обсягу торгів в облігаційному сегменті і становив 79,1 млн грн (на ринку заявок - 6,6 млн грн, на ринку РЕПО - 15,7 млн ​​грн), строкового - 33,2 млн грн.

Як наголошується в звіті, американські майданчики, перевищивши минулого тижня багаторічні максимуми, продовжують консолідуватися на досягнутих висотах. Частина азіатських біржових майданчиків сьогодні як і раніше закриті у зв'язку зі святкуванням Нового року за східним календарем, тому на ситуацію на азіатських ринках впливають японські біржі. Індекс Nikkei показує суттєве зростання близько 2% після заяви прем'єр-міністра про недооціненість фондового ринку та публікації січневого індексу споживчої довіри, значення якого перевищило прогнози аналітиків. Російський ринок як і раніше залишається слабким і сьогодні на відкритті знову торгується з пониженням до 0,3%.