Вартість чистих активів відкритих ІСІ в січні несуттєво знизилася

Вартість чистих активів 41 відкритого інституту спільного інвестування (ІСІ) на кінець січня поточного року становила 160,2 млн грн, що на 0,03%, або 54,22 тис. грн, менше аналогічного показника на кінець попереднього місяця. Про це йдеться у щомісячному аналітичному звіті Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ), текстом якого володіє УНІАН.

В УАІБ також відзначають, що відтік грошових коштів у січні з ІСІ помітно зменшився (у грудні цей показник становив -2,22%).

Водночас, як відзначають в асоціації, незважаючи на позитивні зрушення, які намітилися у другій половині січня, 13 фондів не змогли вийти з червоної зони, тоді як інші зафіксували упевнене зростання. У січні діапазон прибутковості інвестфондів був досить широким і коливався від +37,04% до -25,54%, але середня прибутковість в секторі залишилася на рівні минулого місяця +0,52%.

Як наголошується у звіті УАІБ, сукупна вартість чистих активів увійшли до звіту 12 інтервальних ІСІ у січні збільшилася на 490 тис. грн (2,08%) - до 43,25 млн грн.

У першому місяці 2013 року в секторі зафіксований відтік капіталу через значні виплати інвесторам. Вартість чистих активів 11 закритих ІСІ на кінець січня становила 35,73 млн грн, що на 9,46%, або 183,17 тис. грн, більше аналогічного показника на кінець попереднього місяця. Як зазначають в УАІБ, вже півроку поспіль сектор закритих фондів демонструє кращий результат зі зростання вартості чистих активів.