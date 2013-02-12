Минулий тиждень повернув фондові ринки у стан невизначеності - експерти

Минулий тиждень повернув фондові ринки у стан невизначеності, і волатильність провідних індексів була високою.

Про це повідомляють аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому УНІАН.

Вони відзначають, що «за результатом минулого тижня багато індексів провідних торгівельних майданчиків показали падіння. Знову нагадали про себе периферійні країни Європи». Посилення політичних проблем в Італії та Іспанії призвело до збільшення дохідності держоблігацій цих країн. В Іспанії опозиція закликає прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя піти у відставку на тлі звинувачень у корупції. В Італії зростає популярність коаліції екс-прем'єра Сильвіо Берлусконі напередодні парламентських виборів 24-25 лютого, що вказує на невдоволення громадян поточною політикою бюджетних обмежень, проведеною кабінетом Маріо Монті.

Аналітики нагадують, що минулого тижня глави держав ЄС знову повернулися до питання бюджету на 2014-2020 роки. Переговори з цього питання вже тривалий час знаходяться у глухому куті, оскільки представникам різних держав важко знайти компроміс у питанні запровадження бюджетної економії, яка необхідна в поточних економічних умовах.

На думку аналітиків, «на тлі турбулентних політичних новин надійшло кілька обнадійливих економічних показників. Експерти дедалі впевненіше заговорили про ознаки відновлення європейської економіки». Підсумкове значення зведеного індексу менеджерів єврозони (PMI) у січні 2013 року перевищило очікування. Незважаючи на боргову кризу в країнах єврозони, експорт Німеччини в 2012 році збільшився на 3,2% до рекордних 1,1 трлн євро.

Як вважають аналітики, центральною подією поточного тижня буде зустріч міністрів фінансів і керівників центральних банків країн «Групи двадцяти» (G-20), яке відбудеться у Москві 15-16 лютого. Очікується, що на зустрічі будуть обговорюватися так звані валютні війни, до яких вдаються країни у спробі девальвувати свою валюту з метою посилення експортних позицій країни.

За словами аналітиків, «вже другий тиждень поспіль український ринок акцій намагається вийти з летаргічного стану». За підсумками торгів у вівторок, 5 лютого, індекс Української біржі збільшився на 6,7%, обновивши максимум з вересня минулого року. Зростання індексу цього дня сталося в результаті розгону котирувань акцій «Укрнафти», які цього дня злетіли на 46%.

Аналітики відзначають, що наступного дня котирування "Укрнафти" стрімко обвалилися, потім трохи відросли. У наступні дні ціна акції послідовно знижувалася, і за підсумками торгів у п'ятницю зупинилася на позначці 156,30 грн, показавши тижневе зростання всього лише на 2,5%. Бачачи аномальну динаміку акції, керівництво Української біржі протягом тижня кілька разів припиняло торги з "Укрнафти".

Обсяги торгів на Українській біржі помітно збільшилися в дні активної торгівлі акціями «Укрнафти». Поточний тиждень повинен показати, чи вдалося в результаті гри з паперами даної компанії хоч трохи відродити інтерес до українського ринку акцій, вважають аналітики.