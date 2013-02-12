Обсяг торгів на біржі «Перспектива» за тиждень зріс у 2,4 раза

Обсяг торгів на фондовій біржі «Перспектива» за минулий тиждень зріс у 2,4 раза - до 5,4 млрд грн, водночас з початку року обсяг торгів на біржі становив 28 млрд 90 млн грн повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Як зазначили у прес-службі, біржа «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року з часткою загального біржового обороту 81%.

Найбільший обсяг торгів на минулому тижні було зафіксовано з державними облігаціями України (4,9 млрд грн, або 90,73% від загального обсягу), зі строковими контрактами (291,7 млн грн, або 5,40%) та облігаціями підприємств (187 млн грн, або 3,46%).

Станом на 8 лютого 2013 року кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку «Перспективи» становила 427 (на 11,5% більше, ніж на початок року). З них 112 - 1-го рівня лістингу, 46 - 2-го рівня лістингу, 269 - позалістингові.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 8 лютого 2013 р. - 123 торгівці цінними паперами.