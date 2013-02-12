Індекс Української біржі знизився на 1,02%, індекс ПФТС - на 0,3%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 12 лютого, знизився на 1,02% - до 1017,55 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 92 млн грн, з них на фондовому ринку - 66,4 млн грн, на строковому ринку - 25,7 млн ​​грн.

Лідером зниження стали цінні папери "Укрнафти" (-4,86%). Знизилися також акції «Райффазен Банку Аваль» (-1,68%), «Центренерго» (-1,65%), «Мотор Січ» (-1,44%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,3% - до 359 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 240,4 млн грн.