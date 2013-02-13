НКЦПФР оприлюднюватиме біржовий курс акцій у своїй системі розкриття інформації

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оприлюднюватиме біржовий курс і останню поточну ціну цінних паперів у своїй системі розкриття інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, про це йдеться в затвердженому НКЦПФР Порядку подання та розміщення інформації торгівцями цінних паперів і фондовими біржами в загальнодоступній інформаційній базі даних комісії. Як повідомили в комісії, йдеться про розміщення в базі даних інформації про біржовий курс та ціну цінних паперів, що котируються на всіх без винятку чинних в Україні фондових біржах.

Як зазначили в НКЦПФР, вказані зміни розробили у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України щодо подальшого вдосконалення адміністрування податків і зборів.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2012 року Верховна Рада минулого скликання внесла зміни до податкового законодавства щодо оподаткування операцій на фондовому ринку. Згідно з цими змінами на позабіржові операції з цінними паперами пропонується ввести податок у розмірі 0,1-1,5% від вартості реалізованих цінних паперів. Водночас біржові операції з державними і муніципальними цінними паперами, із цільовими облігаціями, з інвестиційними сертифікатами, з сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, із цільовими облігаціями від цього податку звільнені.

З критикою цих новацій виступили професійні організації, які працюють на ринку, включаючи Асоціацію українських банків та Українську асоціацію інвестиційного бізнесу.

Водночас новопризначений міністр доходів і зборів Олександр Клименко висловлював упевненість, що ухвалення закону про акциз на операції з цінними паперами не призведе до додаткового навантаження на реальний сектор економіки, а очистить ринок від «сміттєвих паперів» і підштовхне його до цивілізованих умов роботи.

29 грудня Президент України підписав закон, і його положення набули чинності з 1 січня 2013 року.