Український ринок акцій поки що не здатний продовжити зростання - експерти

Український ринок акцій поки що не здатний продовжити зростання, коливаючись близько позначки у 1000 пунктів.

Про це йдеться в аналітичному звіті компанії з управління активами "Кінто", яким володіє агентство.

Як наголошується у звіті, вчорашнє падіння індексу на 1% зачепило більшість акцій, зросли тільки "Укрсоцбанк" і Авдіївський коксохімічний завод, тоді як акції "Мотор Січі", "Раййфайзен Банку Аваль", "Центренерго", "Азовсталі", "Укрнафти" впали нижче решти ринку. Як наголошується у звіті, сьогодні світові ринки продовжать торгуватися без значних інформаційних приводів. Український ринок може почати рухатися динамічніше, особливо в окремих акціях, компанії розпочнуть публікувати фінансові результати.

Нагадаємо, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 12 лютого, знизився на 1,02% - до 1017,55 пункта. Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 92 млн грн, з них на фондовому ринку - 66,4 млн грн, на строковому ринку - 25,7 млн ​​грн.