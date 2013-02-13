Індекс Української біржі в середу знизився на 1,24%
18:40, 13 лютого 2013Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 13 лютого, знизився на 1,24% - до 1003,59 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 44,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 22,7 млн грн, на строковому ринку - 21,8 млн грн.
Лідером зниження стали цінні папери "Укрсоцбанку" (-3,60%). Знизилися також акції Алчевського меткомбінату (-1,88%), "Мотор Січі" (-1,75%), Авдіївського коксохіму (-1,66%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,03% - до 358,90 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 547 млн грн.
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