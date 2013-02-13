Торги на Українській біржі в середу були волатильними - експерт

Торги на Українській біржі в середу, 13 лютого, проходили волатильно і завершилися на негативній території.

Про це сказала в коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

За її інформацією, головною рушійною силою зниження українського ринку в середу стали акції «Укрсоцбанку» і «Мотор Січі».

Аналітик повідомила, що «на зарубіжних майданчиках протягом дня взяли гору оптимістичні настрої. У першій половині дня інвестори переважно були налаштовані на продажі. Позитивна на перший погляд промова Барака Обами не змогла стати драйвером до покупок, гравці вважали за краще часткову фіксацію прибутку. Однак публікація непоганої статистики змогла змінити ситуацію».

За словами Я.Лаврик, у першій половині дня вийшли несподівано сильні дані з промвиробництва в єврозоні: відповідний показник несподівано зріс на 0,7%. Дані стали позитивним сигналом для ринків напередодні публікації ВВП єврозони. Очікується, що в 4-му кварталі 2012 року економіка єврозони скоротилася на 0,4% і увійшла в рецесію. Показник опублікують завтра. Крім того, в четвер вийдуть дані з економічного зростання в основних європейських країнах.

Аналітик також зазначила, що у другій половині сесії в середу вийшли дані з роздрібних продажів у США. Показник, як і прогнозувалося, підвищився на 0,1%; без урахування продажів автомобілів - на 0,2%, що виявилося краще очікувань. Статистика надала підтримку фондовим індикаторам.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 13 лютого, впав на 1,24% - до 1003,59 пункта. Загальний обсяг торгів становив 44,5 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,03% - до 358,90 пункта. Загальний обсяг торгів становив 547 млн ​​грн.