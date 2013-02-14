Динаміка українського ринку акцій залежить усього лише від декількох великих гравців - експерти

Український фондовий ринок, враховуючи його низьку ліквідність, є занадто вразливим, і його динаміка залежить усього лише від декількох великих гравців.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Вони вважають, що різке падіння індексу Української біржі в середу, 13 лютого, могло бути викликано фіксацією прибутку одним з великих учасників торгів. Падіння UX посилилося в останню годину торгів, хоча зовнішній фон залишався помірно-позитивним. Обсяги торгів знизилися втричі в порівнянні з минулим тижнем. У лідерах падіння опинилися «Мотор Січ» (-1,75%) і "Укрсоцбанк" (-3,6%).

За словами аналітиків, український ринок сталевої продукції подає слабкі надії на відновлення. Після зростання випуску сталі в січні (+1%) металурги планують і далі нарощувати її випуск в лютому-березні. За даними 10-ти днів лютого також спостерігається зростання. Однак попит залишається нестійким, цінова ситуація - невизначеною.

Як відзначають аналітики, провідні світові індекси в середу продемонстрували помірне зростання. У своїй промові президент США Барак Обама закликав вжити необхідних заходів для стимулювання економічного зростання. Зокрема вирішено знизити, або повністю прибрати торгові бар'єри між США і Європою. За макростатистикою, зростання роздрібних продажів у США (+0,1%) виявилося в рамках очікувань. У Європі зростання промвиробництва в грудні становило 0,7%, що виявилося краще прогнозу (+0,2%).

За інформацією аналітиків, у четвер основною подією в Європі буде публікація попереднього ВВП за четвертий квартал 23012 року. Згідно з консенсус-прогнозом його зниження становило 0,4%. До того ж, за вже опублікованими даними, ВВП Німеччини знизилося нижче прогнозів (-0,5%) - на 0,6%, Франції - на 0,3%. Падіння ВВП Німеччини виявилося найсильнішим за 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 13 лютого, впав на 1,24% - до 1003,59 пункта. Загальний обсяг торгів становив 44,5 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,03% - до 358,90 пункта. Загальний обсяг торгів становив 547 млн ​​грн.