Акції McDonald's обвалилися через Обаму - хоче підняти «мінімалку» до 9 доларів за годину

Вартість акцій американських фастфудів, таких як McDonald's і Burger King, впала на тлі пропозиції президента США Барака Обами підвищити мінімальну заробітну плату до 9 дол. за годину.

Акції McDonald's впали більш ніж на 1,5%, до 94 дол. Папери Buffalo Wild Wings подешевшали на 4,52 дол., до 76,55 дол., пише The New York Times. Акції інших мереж фастфуду, Burger King і Wendy's, також впали - на 0,5% і 0,6%, відповідно.

McDonald's і франшизи ресторану не розкривають розмір зарплати своїх працівників. Інші ресторанні мережі, наприклад Wendy's Co. і Jack in the Box Inc., виділяють гроші на лобіювання проти збільшення мінімальної зарплати.

Тиск на вартість акцій чинить пропозиція Обами підвищити мінімальну зарплату, заявив The Huffington Post старший аналітик S&P Говард Сільверблатт.

«Я не можу сказати, що є тенденція», - водночас відзначив він.

За його словами, більш високий мінімальний розмір оплати праці, «безсумнівно, знизить прибуток. А це означає, що акціонери отримають менше грошей».

Він додав, що ресторани швидкого харчування, ймовірно, спробують обійти витрати на збільшення зарплат за рахунок підвищення цін у меню, передає Газета.RU.

У середу Обама виступив із щорічним посланням до конгресу "Про стан країни". Обама зазначив, що ключовим завданням США є збільшення чисельності середнього класу, на плечах якого тримається американська економіка. Він запропонував збільшити мінімальну заробітну плату з $7,25 до $9 за годину. Це підніме доходи 15 мільйонів американців. Передбачається, що керівники компаній підтримають такий крок.