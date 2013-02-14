Цінним паперам українських емітентів відкривають шлях на іноземні біржі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила Порядок надання дозволу на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами України. Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, таке рішення ухвалили на засіданні регулятора, яке відбулося 12 лютого ц.р.

Зокрема цей порядок повинен врегулювати видачу дозволу на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами України, визначити перелік документів, що надаються компаніями в комісію, і регламентувати вимоги регулятора до цих підприємств.

За словами директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР Алли Папаіки, відповідне рішення дозволить українським емітентам розміщати свої цінні папери за межами України, що дасть можливість вітчизняним емітентам отримати додаткові фінансові ресурси за допомогою інструментів фондового ринку.

Найближчим часом порядок буде розміщено на офіційному сайті комісії.