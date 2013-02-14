Акціонери ММК ім. Ілліча обрали Metinvest B.V. одноосібним членом наглядової ради

Загальні збори акціонерів Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча провели зміну в наглядовій раді підприємства і одноосібним членом наглядової ради обрали компанію Metinvest B.V.

Відповідне рішення ухвалене 14 лютого, йдеться у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, 15 лютого 2013 року одноосібним членом наглядової ради стане MЕТІНВЕСТ Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.), розмір пакету акцій компанії в ММК ім. Ілліча становить 9236099600 шт., а їх частка в загальній кількості голосуючих акцій становить 74,65771%.

Водночас повідомляється, що були звільнені від виконання своїх обов'язків голова наглядової ради Юрій Чентуков і шість членів наглядової ради.

Компанія пояснила зміни в органах управління ММК ім. Ілліча оптимізацією корпоративного управління групи «Метінвест» і приведенням процесів управління до єдиних стандартів.

"Протягом 2012 року аналогічні рішення про зміни у складі наглядових рад були прийняті акціонерами низки інших підприємств", - відзначили в компанії Метінвест.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році «Метінвест» має намір інвестувати 119,4 млн грн на природоохоронні цілі Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби у сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) та група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» входить до металургійного дивізіону групи "Метінвест". Комбінат повного металургійного циклу виробляє плоский прокат і труби із вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення: гарячекатані плити та товсті листи, призначені для виготовлення магістральних труб, морських суден, посудин, що працюють під тиском, мостових конструкцій, інших металоконструкцій.

У 2012 році ММК ім. Ілліча скоротив виробництво прокату на 17% - до 4,329 млн тонн.