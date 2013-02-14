Фондовий ринок втратив імпульс зростання - експерти

Український фондовий ринок втратив імпульс зростання, а інвестори і трейдери зайняли вичікувальну позицію.

Про це йдеться в аналітичному звіті компанії з управління активами "Кінто", текст якого має УНІАН.

Згідно зі звітом, український ринок вчора відзначився широким падінням, всі емітенти індексного кошика знизилися. "Спекуляції в "Укрнафті" вщухли, і обсяг торгів за цією акцією знизився до менш ніж 1 млн грн на день другу торговельну сесію поспіль. Інші ще донедавна «гарячі» акції - "Райффайзен Банку Аваль", "Мотор Січі", "Укрсоцбанку" - також коригувалися на помірних обсягах", - відзначають в компанії.

За інформацією "Кінто", хоча на світових ринках зростання досі триває, "з'являється все більше відчуття того, що воно відбувається за інерцією". За словами аналітиків, європейські ринки не змогли швидко відновитися після падіння минулого тижня і дуже повільно йдуть вгору. "Це прояв слабкості і втрати драйвера зростання. Зазвичай, якщо корекція відбувається в межах висхідного тренда, післякорекційний похід вгору буває дуже різким і сильним, а зараз він слабкий і млявий", - наголошується у звіті.

У компанії також повідомили, що єдиним ринком, який торгується на максимумах, є американський. "Однак і там виявляється серйозне насичення ралі", - відзначили в "Кінто".

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 12 лютого, знизився на 1,02% - до 1017,55 пункта. На торгах 14 лютого на ринку також тривало зниження - індекс UX опустився нижче рівня у 1000 пунктів.

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