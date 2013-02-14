Український фондовий ринок продовжує падати. UX знову нижче 1000 пунктів
18:30, 14 лютого 2013Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 14 лютого, знизився на 1,56% - до 987,92 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 77,4 млн грн, з них на фондовому ринку - 40,2 млн грн, на строковому ринку - 37 млн грн.
Лідером зниження стали цінні папери "Укрсоцбанку" (-2,27%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,29% - до 354,28 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 41 млн грн.
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