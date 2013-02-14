НКЦПФР оскаржить рішення суду за позовом «Трійки Діалог Україна»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в десятиденний термін оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва, який задовольнив позов інвестиційної компанії «Трійка Діалог Україна», яким було визнано незаконною постанову комісії щодо даної компанії, повідомили УНІАН у прес-службі НКЦПФР.

«Комісія, відстоюючи інтереси держави та інвесторів, керуючись принципами справедливості і необхідності боротьби з маніпулюванням, будучи впевненою у коректності свого рішення щодо "Трійки Діалог", протягом 10 днів подасть апеляційний позов», - йдеться у повідомленні прес-служби.

Раніше в середу, 13 лютого, Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов інвесткомпанії "Трійка Діалог Україна" і визнав незаконною постанову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо компанії про правопорушення і маніпулювання на ринку цінних паперів.

Як повідомляв УНІАН, НКЦПФР оштрафувала інвестиційну компанію «Трійка Діалог» на 170 тис. грн за маніпулювання цінами на фондовому ринку.

«Комісія всебічно вивчила ситуацію, що мала місце на Українській біржі 15 березня 2012 року, провела необхідні дії, детальну перевірку та аналіз, що дозволило встановити факт маніпулювання цінами та здійснити правозастосування до даної компанії», - зазначив член НКЦПФР Анатолій Амелін.

Нагадаємо, в середині грудня 2012 року Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку порушила справу щодо компанії «Трійка Діалог» за маніпулювання цінами на фондовому ринку, оскільки факти маніпуляції були виявлені регулятором під час перевірки експірації ф'ючерса на індекс Української біржі.