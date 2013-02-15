Московська біржа проводить IPO на 15 млрд руб. Книга заяв перепідписана вдвічі

Ціна розміщення акцій Московської біржі в рамках IPO визначена в розмірі 55 рублів за акцію, обсяг розміщення - 15 мільярдів рублів, йдеться в повідомленні біржі, передає ПРАЙМ.

"Враховуючи зазначену ціну розміщення ринкова капіталізація Московської біржі на момент початку торгів становитиме близько 126,9 мільярда рублів (приблизно 4,2 мільярда доларів США). Сукупний обсяг розміщення становить 15 мільярдів рублів (за умови, що протягом стабілізаційного періоду ніякі акції не будуть викуплені з ринку)", - йдеться в повідомленні.

Книга заявок закрилася о 19.00 14 лютого. Спочатку ціновий діапазон в рамках IPO становив 55-63 рубля за акцію, у четвер він був звужений до 55-57 рублів.