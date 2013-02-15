Український фондовий ринок у січні перебував під впливом позитиву світових бірж - НБУ

Індекси вітчизняного фондового ринку протягом січня перебували під впливом переважно позитивної динаміки світових фондових ринків, а також зниження на Лондонській біржі металів ціни сталевої заготовки на 1,9%.

Про це йдеться в аналітичному звіті щодо фондового ринку Національного банку України, яким володіє агентство.

Серед позитивних внутрішніх новин в НБУ також назвали отримання Україною від ЄС другого траншу на суму 28,14 млн євро в рамках договору з фінансування програми Підтримки впровадження Енергетичної стратегії України, а також підписання 24 січня договору про розподіл продукції між Україною і нідерландською корпорацією "Royal Dutch Shell" з видобутку сланцевого газу.

Серед новин, що мають негативний вплив на ринок у січні, в НБУ також назвали зниження Європейським банком реконструкції та розвитку оцінки зростання економіки України в 2013 році з 2,5% до 1% через уповільнення промислового виробництва в грудні 2012 року.