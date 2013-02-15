Обсяг торгів на ПФТС за січень зменшився на 56% - до 2,5 млрд грн

Обсяг торгів на фондовій біржі ПФТС за січень ц.р. зменшився порівняно з груднем майже на 56% і становив 2,5 млрд грн, йдеться у звіті Національного банку України, який має УНІАН.

У структурі торгів на ПФТС частка торгів ОВДП зменшилася до 46,9% (63,9% у грудні), проте залишилася найбільшою серед усіх; частка торгів корпоративними облігаціями зросла майже вдвічі і становила 46,1% (25,7% у грудні) за рахунок розміщення облігацій ТОВ «Дружба Нова» (101 млн грн) і «Капітал Експрес» (на 222 млн грн). Частка торгів акціями становила 5,0% (8,7% у грудні); іншими цінними паперами (у січні розміщувалися тільки інвестиційні сертифікати) - становила 2,1% (1,7% у грудні).

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