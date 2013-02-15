Російський акціонер ПФТС та «Української біржі» залучив 498,2 млн дол. у результаті IPO

«Московська біржа ММВБ-РТС», мажоритарний акціонер провідних українських фондових бірж - ПФТС та «Українська біржа», залучила в рамках первинного публічного розміщення (IPO) близько 30% своїх акцій 15,0 млрд російських рублів (498,2 млн дол.) , йдеться у повідомленні емітента.

Ціна розміщення однієї акції біржі становила 55 рублів, що відповідає нижній межі раніше оголошеного цінового діапазону.

Біржа повідомляє, що із залученої суми акції на 9 млрд рублів були продані існуючими акціонерами через компанію MICEX Cyprus Ltd, акції на суму 6 млрд рублів були реалізовані ТОВ "ММВБ-Фінанс".

Торги акціями «Московської біржі» почалися в п'ятницю, 15 лютого, на власному біржовому торговому майданчику під кодом MOEX.

Ринкова капіталізація біржі на момент початку торгів становила 126,9 млрд рублів (близько 4,2 млрд дол.).

У перелік організаторів розміщення увійшли Credit Suisse, JP Morgan, Sberbank CIB, "ВТБ Капітал", Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, "Ренесанс Капітал" і UBS Investment Bank.

Фінансові джерела повідомляють, що новими акціонерами «Московської біржі», зокрема, стали Російський фонд прямих інвестицій і китайський суверенний фонд China Investment Corp.

"Розмістивши свої акції виключно в Росії, «Московська біржа» не лише встановила рекорд серед локальних IPO, але і зробила важливий крок як у своєму корпоративному розвитку, так і в розширенні перспектив російського фінансового ринку», - цитує прес-реліз голову правління біржі Олександра Афанасьєва.

«Московська біржа ММВБ-РТС» володіє 50% +1 акцій ПФТС і 43% акцій "Української біржі".