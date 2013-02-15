Мінфін 19 лютого проведе ОВДП-аукціон

Міністерство фінансів України оголосило про проведення аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 лютого.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Як і планувалося, на аукціоні 19 лютого інвесторам будуть запропоновані стандартні гривневі ОВДП з терміном обігу 9 місяців, 5 і 7 років, а також номіновані у валюті держоблігації з терміном обігу 2 і 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 12 лютого залучив до держбюджету 92,013 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Мінфін у лютому 2013 року планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП.

Згідно з графіком на поточний місяць, ОВДП-аукціони планується провести 5, 12, 19 і 26 лютого.

Довідка УНІАН. Станом на 15 лютого обсяг ОВДП, які знаходилися в обігу, за сумою основного боргу становить 199,863 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 116,869 млрд грн, у власності банків - 69,200 млрд грн, нерезидентів - 4,984 млрд грн.

Мінфін України у 2012 році залучив до державного бюджету у ході проведення аукціонів з продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.