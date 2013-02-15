Український фондовий ринок у п'ятницю знову знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 15 лютого, знизився на 0,06% - до 990,67 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 63,4 млн грн, з них на фондовому ринку - 23 млн грн, на строковому ринку - 40,3 млн грн.

Лідером зниження стали цінні папери "Укрсоцбанку" (-2,27%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,51% - до 348,93 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 52,4 млн грн.