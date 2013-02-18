Міненерго створило робочу групу з приватизації вугільних шахт

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України створило робочу групу з координації заходів щодо підготовки до приватизації вугледобувних підприємств.

Про це йдеться в наказі Міненерго №55 від 12 лютого 2013 року, обнародуваному на сайті міністерства.

Згідно з документом, керівником робочої групи призначено першого заступника міністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Поповича.

Також у документі зазначається, що робоча група має забезпечити координацію заходів щодо здійснення державними вугледобувними підприємствами передприватизаційної підготовки, формування державними вугледобувними підприємствами належних документів щодо об'єктів, які готуються до приватизації та підлягають передачі до державних органів приватизації.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості визначило 13 вугільних підприємств, керівники яких мають не пізніше 3 березня 2013 року провести передприватизаційну підготовку увірених ним об'єктів державної власності, що підлягають приватизації.

Згідно з наказом, до таких підприємств входять «Волиньвугілля», «Донецька енергетична компанія», «Макіїввугілля», «Красноармійськвугілля», «Артемвугілля», «Львіввугілля», «Орджонікідзевугілля», «Шахтарськантрацит», «Торезантрацит», «Сніжнеантрацит», «Луганськвугілля», «Первомайськвугілля», «Донбасантрацит».

У грудні 2012 року Мінфін повідомив, що за умови виконання програми економічних реформ на 2010-2014 роки в частині приватизації та передачі в концесію державних вугледобувних підприємств і шахт витрати державного бюджету у вигляді дотацій вугільному сектору в 2013 році скоротяться на 4,7 млрд грн – з 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, зокрема витрати за собівартістю готової вугільної продукції скоротяться на 2,1 млрд грн – з 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.