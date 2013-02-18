WIG-Ukraine закінчив минулий тиждень 1,7% зростанням

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG-Ukraine за минулі п'ять торгових сесій, незважаючи на падіння більшості основних індикаторів польського ринку, піднявся на 1,67%, закрившись на рівні 699,68 пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, польські "блакитні фішки", в число яких входить український Kernel, втратили минулого тижня 1,1% на тлі 0,8% мінуса всього ринку.

Національний індикатор польських компаній WIG-Poland знизився на 0,9% на тлі 0,35% плюса індексу компаній з Центральної та Східної Європи WIG-CEE.

Водночас з одинадцяти українських компаній на минулому тижні подорожчали папери тільки трьох, серед яких найбільші компанії з України на ВФБ - Kernel і Astarta. За останні п'ять сесій їхні папери піднялися в ціні майже на 4%.

На більш ніж 1% подорожчали акції Industrial Milk Company, яка минулого тижня оголосила про завершення найбільшої з моменту дебюту операції зі збільшення своїх активів.

Решта компаній, крім Sadovaya Group і Westa, що зберегли свою ціну на рівні попереднього тижня, подешевшали на 0,08-8,7%.

Лідером падіння стали папери агропромислового Agrotona, а серед фірм, які найбільше подешевшали, виявилися KSG Agro (-5,7%) і Ovostar Union (-3,4%).

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine, який 1 лютого вперше з травня минулого року закрився вище 700 пунктів, втратив за перший тиждень торгів поточного місяця 2,5%.

За січень індекс зріс майже на 8%.

Довідка УНІАН. Український індекс закінчив минулий рік 8,5% мінусом на тлі понад 20% росту основних індикаторів польського фондового ринку, і на кінець року дорожче, ніж на його початку, коштували акції тільки 4 компаній з України.

Минулого року WIG-Ukraine досяг свого максимального значення в червні - 831 пункт, а історичний мінімум - 592 пункти у травні.

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