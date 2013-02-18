Український фондовий ринок розпочав тиждень зниженням - індекс українських акцій UX знизився на 0,94% - до 981,34 пункта, повідомляє сайт біржі.

Серед лідерів зниження акції "Укрнафти" (-2,26%), Алчевського меткомбінату (-1,93%), "Центренерго" (-1,51%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 5 млн грн при загальному обсязі торгів в 19,3 млн грн.

Індекс фондової біржі ПФТС дещо підвищився, на 0,09% - до 349,25 пункта.

Водночас на європейських фондових ринках у понеділок спостерігається різноспрямована динаміка. Британський індекс FTSE 100 знизився на 0,06%, німецький DAX підвищився на 0,10%, французький CAC-40 знизився на 0,35%.