Обсяг торгів на Українській біржі минулого тижня зріс до 413,4 млн грн

Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" за тиждень з 11 по 15 лютого збільшився на 3,14% - до 413,4 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на строковому ринку "Української біржі" за тиждень знизився на 27,7% - до 162,9 млн грн.

Обсяг торгів цінними паперами за тиждень збільшився на 42,9% - до 250,5 млн грн (з них обсяг торгів акціями - 117,8 млн грн).

Станом на 14 лютого 2013 року для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на "Українській біржі", у депозитарії попередньо зарезервовані грошові кошти на суму 37,5 млн грн та цінні папери на суму 614 млн грн.

За підсумками торгів за тиждень з 11 по 15 лютого Індекс українських акцій, що розраховується "Українською біржею", знизився на 1,3% - до 990,67 пункта.

Лідерами впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції "Мотор Січі", вплив яких становив 5,57 індексного пункта, ВАТ "Центренерго" (-4,62 пункта) і "Азовсталь" (4,21 пункта).

Лідерами обігу за тиждень стали акції "Мотор Січі", обсяг торгів яких становив 11,9 млн грн, на другому місці "Центренерго" - 4 млн грн, далі йде Крюківський вагонобудівний завод - 3,5 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 35,29%, 11,37% і 9,77% відповідно.