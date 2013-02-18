«Експобанк» змінив основного власника

«Експобанк», що входить до групи невеликих фінансових установ, змінив основного власника. Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, частка фізичної особи в статутному капіталі банку знизилася до 2,1149% з 49,4359% загальної кількості голосуючих акцій внаслідок продажу акцій на вторинному ринку.

Згідно з інформацією на офіційному сайті банку, власником пакету акцій у розмірі 49,4359% статутного капіталу був Юрій Гетьманенко. Інформація про покупця акцій не повідомляється.

Також змінилася частка компанії Yuli Trading Co.Ltd (Кіпр) до 38,1683% з 34,1852% акцій банку внаслідок придбання компанією додатково випущених акцій банку на первинному ринку.

Як повідомляв УНІАН, у січні «Експобанк» знайшов потенційного інвестора і проводив процедуру due diligence для ухвалення рішення про розмір інвестицій. Ім'я потенційного інвестора не повідомлялося.

Довідка УНІАН. «Експобанк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінансових установ.

За даними звітності НБУ, на 1 січня 2013 активи банку становили 1,9 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,21 млрд грн, зобов'язання - 1,58 млрд грн, кошти клієнтів - 1,0 млрд грн, власний капітал - 317,02 млн грн, статутний капітал - 404,23 млн грн.

За 2012 банк отримав збиток у розмірі 40,36 млн грн.

Найбільшими акціонерами банку на 1 жовтня 2012 року є Юрій Гетьманенко (49,4359%) і Yuli Trading Co.Ltd (Кіпр, 34,1852%).