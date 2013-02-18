Індекс Української біржі підвищився на 0,43%, індекс ПФТС - на 1,26%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 18 лютого, підвищився на 0,43% - до 994,96 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 80,2 млн грн, з них на фондовому ринку - 44,2 млн грн, на строковому ринку - 35,9 млн грн.

Лідером підвищення стали цінні папери «Райффайзен Банку Аваль», які зросли на 6,13%. Лідером зниження стали акції "Укрнафти" (-3,95%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 1,26% - до 353,35 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 118,4 млн грн.