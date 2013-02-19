Індекс ПФТС за підсумками минулого тижня знизився на 3,01%

Індекс фондової біржі ПФТС за підсумками минулого тижня з 11 по 15 лютого знизився на 3,01% - до 348,93 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі ПФТС.

Загальний обсяг торгів на ПФТС за минулий тиждень становив 1 млрд 413 млн грн.

Обсяг торгів на ринку державних облігацій на ПФТС за підсумками тижня становив 94,5 млн грн.

Обсяг торгів на ринку корпоративних і муніципальних облігацій за 11-15 лютого становив 1,3 млн грн.

На ринку інвестиційних сертифікатів торговельний оборот досяг 4 млн грн.

Торговий оборот на ринку акцій на ПФТС за минулий тиждень становив 12,6 млн грн.