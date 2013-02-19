Українські компанії у першому півріччі здійснять 4-5 корпоративних випусків єврооблігацій

У першому півріччі 2013 р. можна чекати 4-5 корпоративних випусків єврооблігацій, повідомили у прес-службі інвестиційної компанії Dragon Capital з посиланням на генерального директора компанії Томаша Фіалу.

«У першому півріччі буде кілька - чотири-п'ять корпоративних випусків єврооблігацій, причому у хороших обсягах та за хорошим ставками, близько 8% у доларах», - зазначив Т.Фіала.

Він також повідомив, що «у найкращому разі» одне ІPO української компанії «до літа буде», за умови, що світова економіка і далі розвиватиметься так, як протягом останнього року. Позитивним сигналом для проведення розміщень, на думку Т.Фіали, може стати відновлення Україною співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, з 29 січня по 12 лютого в Україні працювала місія Міжнародного валютного фонду.

Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай в обсязі 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд доларів).