Індекс Української біржі у вівторок істотно виріс
18:21, 19 лютого 2013Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 19 лютого, виріс на 3,66% - до 1031,40 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 65,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 28,7 млн грн, на строковому ринку - 36,7 млн грн.
Лідером підвищення стали цінні папери «Райффайзен Банку Аваль», які виросли на 4,75%.
Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,66% - до 355,67 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 188 млн грн.
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