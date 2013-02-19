Індекс Української біржі у вівторок істотно виріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 19 лютого, виріс на 3,66% - до 1031,40 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 65,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 28,7 млн грн, на строковому ринку - 36,7 млн ​​грн.

Лідером підвищення стали цінні папери «Райффайзен Банку Аваль», які виросли на 4,75%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,66% - до 355,67 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 188 млн грн.