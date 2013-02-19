Мінфін залучив 126,77 млн дол. на ОВДП-аукціоні 19 лютого

Міністерство фінансів України у вівторок, 19 лютого, залучило до державного бюджету 126,77 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін задовольнив 10 із 11 заявок, поданих на придбання 2-річних валютних держпаперів, водночас дохідність була знижена до 8,07% (проти 8,1% на аукціоні 12 лютого).

Водночас міністерство залишило незадоволеними 5 заявок (на суму 165 млн грн) на гривневі папери з терміном погашення 20 листопада 2013 року і 4 заявки (на суму 7,53 млн дол.) на валютні 3-річні держпапери.

Гривневі ОВДП з терміном обігу 5 і 7 років інвесторів не зацікавили.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 12 лютого залучив до держбюджету 92,013 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Мінфін у лютому 2013 року планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП.

Згідно з графіком на поточний місяць, ОВДП-аукціони планується провести 5, 12, 19 і 26 лютого.

Довідка УНІАН. Станом на 19 лютого обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 199,869 млрд грн, водночас у власності НБУ перебувають держпапери на суму 116,869 млрд грн, у власності банків - 69,284 млрд грн, нерезидентів - 4,928 млрд грн.

Мінфін України у 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.