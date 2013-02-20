ФДМУ 13 березня виставить на продаж "Іллічівський рудоремонтний завод"

Фонд державного майна України (ФДМУ) 13 березня виставить на продаж на Українській міжбанківській валютній біржі 99,67% держпакет акцій "Іллічівський рудоремонтний завод", повідомляє офіційне видання ФДМУ від 20 лютого ц.р. Початкова ціна виставленого на продаж 99,67% держпакету заводу становитиме 5 млн 833,6 тис. грн. Довідка УНІАН. ВАТ "Іллічівський рудоремонтний завод" (м. Стаханов) займається виробництвом металоформ нестандартного обладнання для вугільних підприємств і підприємств металургійного комплексу.

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