Кабмін дозволив продаж контрольного пакету акцій «Донбасенерго»

Кабінет Міністрів України дозволив продаж 60,77% акцій однієї з найбільших в Україні енергопостачальних компаній – «Донбасенерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Фонду держмайна України Олександр Рябченко.

"60,77% акцій "Донбасенерго" передано нам на приватизацію, буде продано одним пакетом на приватизаційному конкурсі", - сказав О.Рябченко.

Водночас голова ФДМУ зазначив, що приватизаційний конкурс планується провести у квітні поточного року. «Продаж запустимо дуже швидко, очікуємо у квітні цього року», - зазначив глава ФДМУ.

При цьому голова ФДМУ заявив, що 25% акцій «Донбасенерго» залишаться в державній власності.

Як повідомляв УНІАН, «Донбасенерго» за 9 місяців 2012 р. збільшила чистий прибуток у 6 разів - до 305 млн грн.

Наприкінці грудня 2012 року компанія «Донбасенерго» залучила в «Ощадбанку» кредит на 460 млн грн. На початку лютого 2013 року компанія «Донбасенерго» висловила намір залучити в «Ощадбанку» короткостроковий кредит ще на 385 млн грн.

Наразі 85,77% акцій компанії «Донбасенерго», що належать державі, перебувають в управлінні НАК «Енергетична компанія України».