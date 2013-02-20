Ferrexpo відмовилася від випуску євробондів

Швейцарська компанія Ferrexpo, що контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, відмовилася від випуску євробондів унаслідок розширення кредитних спредів та стійких фінпозицій компанії, повідомила компанія на Лондонській фондовій біржі.

"Компанія ухвалила рішення не продовжувати випуск євробондів з урахуванням розширення кредитних спредів з початку лютого, а також у зв'язку з поточними позиціями ліквідності компанії та інших доступних джерел фінансування", - наголосили у Ferrexpo.

Згідно з повідомленням, Ferrexpo має намір підтримувати довгостроковий діалог з інвесторами і продовжуватиме розглядати міжнародні ринки позикового капіталу як потенційне джерело фінансування з урахуванням ринкових умов.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Ferrexpo, компанія розпочала підготовку до випуску євробондів, назвавши організаторами цього випуску банки Morgan Stanley і Credit Suisse і уточнивши водночас, що час випуску євробондів залежатиме від ситуації на фінансовому ринку.

Міжнародні рейтингові агентства Standard&Poor's та Fitch присвоїли очікуваним п'ятирічним євробондам Ferrexpo на 500 млн дол. рейтинг «B».

Довідка УНІАН. Компанія Ferrexpo є найбільшим експортером залізорудних окатишів з України та СНД і сьомим за величиною експортером у світі. Основними активами є Полтавський та Єристівський ГЗК. Основні споживачі - сталеливарні підприємства з Австрії, Словаччини, Чехії, Німеччини та інших європейських країн, а також Китаю, Індії, Японії, Тайваню і Південної Кореї. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Ferrexpo у 2012 фінансовому році зменшила загальний обсяг виробництва окатишів порівняно з 2011 роком на 1,2% - до 9,69 млн тонн.

У 2012 році компанія видобула 29,76 тис. тонн залізної руди, що практично відповідає рівню 2011 року (29,637 тис. тонн).

Виробництво концентрату в 2012 році збільшилося на 1,9% - до 11,7 млн ​​тонн.