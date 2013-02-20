«ПриватБанк» пропонує 5-річні євробонди з орієнтиром прибутковості 10,875% - Reuters

Найбільший за розміром активів в Україні «ПриватБанк» хоче на поточному тижні розмістити п'ятирічні євробонди у доларах, орієнтуючи інвесторів на прибутковість 10,875% річних, повідомив підрозділ Thomson Reuters IFR.

Організаторами випуску виступають Credit Suisse, JP Morgan і UBS.

«ПриватБанк» може стати другим з початку року українським банком, який вийшов на міжнародні ринки капіталу.

У січні державний «Укрексімбанк» першим з українських позичальників розмістив новий випуск п'ятирічних євробондів на суму 500 млн дол. з купоном 8,75% річних.

Минулого тижня «ПриватБанк» повідомив про плани в 2013 році збільшити прибуток на 30% - до 2 млрд грн.

За інформацією прес-служби, банк цього року також планує наростити активи на 10-15% і збільшити кількість транзакцій на 30-40% (на сьогодні середня кількість транзакцій у банку становить 2,1-2,5 млн на добу). У планах банку відкриття понад 200 нових відділень в Україні і понад 50 - за кордоном, а також установка 5600 нових терміналів самообслуговування, у результаті чого мережа таких міні-банків зросте до 12 000.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн , статутний капітал - 14,9 млрд грн.

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Згідно зі щорічним рейтингом World's Best Banks 2012 британського фінансового журналу The Banker, «ПриватБанк» визнали найкращим українським банком та одним з кращих банків світу.

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