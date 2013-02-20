Будкомпанія «Гранд-Інвест» залучила 203 млн грн у результаті розміщення облігацій

Будівельна компанія «Гранд-Інвест» залучила 203,43 млн грн у результаті первинного розміщення цільових облігацій серій А, В і С. Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у рамках розміщення компанія реалізувала 2341956 облігацій серії А, 353 000 облігацій серії В і 308 986 облігацій серії С за номінальною вартістю. Розміщення проведено 6 і 7 лютого на Українській фондовій біржі. Андеррайтером і поручителем випуску виступила брокерська компанія «Традекс Трейд». Залучені кошти будуть спрямовані емітентом на фінансування будівництва житлово-офісного комплексу в Солом'янському районі Києва. Погашення облігацій заплановане з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2014 року.

Довідка УНІАН. ТОВ «Гранд-Інвест» (Київ) створене в 2005 році. Компанія входить до складу закритого венчурного корпоративного інвестфонду «Перший інвестиційно-будівельний фонд».