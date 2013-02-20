Суд відмовився призупинити виключення «ММСІС Інвестментс» зі складу АУФТ
Господарський суд Дніпропетровської області відмовився задовольнити клопотання компанії «ММСІС Інвестментс» щодо призупинення дії рішення ради асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) щодо виключення її зі складу асоціації.
Як повідомили УНІАН у прес-службі АУФТ, ця вимога була заявлена «ММСІС Інвестментс» під час судового засідання 19 лютого за позовом компанії до АУФТ про визнання недійсним рішення про виключення «ММСІС Інвестментс» зі складу асоціації.
Суд також відмовився заборонити Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку вчиняти дії щодо анулювання ліцензій «ММСІС Інвестментс» на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку на підставі невідновлення компанією статусу члена АУФТ у встановлений законодавством термін.
«Отже, підстава для позбавлення ліцензії ТОВ «ММСІС Інвестментс» з'явиться у регулятора фондового ринку України вже після 21 лютого 2013 року», - наголошується в повідомленні АУФТ.
Нагадаємо, рада асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) в січні ц.р. більшістю голосів відмовила компанії «ММСІС Інвестментс» у членстві. Раніше, у грудні 2012 року, «ММСІС Інвестментс» була виключена зі складу асоціації на підставі рішення дисциплінарної колегії.
Згідно з повідомленням АУФТ, у листопаді минулого року рада АУФТ «виявила порушення в діяльності торговця «ММСІС» і зажадала припинити поширювати недостовірну інформацію і спростувати обіцянки високої прибутковості».
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) може анулювати ліцензію «ММСІС Інвестментс», якщо протягом двох місяців після виключення з асоціації компанія не вступить до іншої саморегулюючої організації (СРО).
У січні поточного року НКЦПФР ухвалила рішення про визнання реклами послуг, запропонованих компанією «ММСІС Інвестментс», недобросовісною та про призупинення поширення цієї реклами.
Довідка УНІАН. Асоціація «Українські фондові торговці» створена в березні 2009 року шляхом об'єднання трьох саморегульованих організацій і є одним з найбільших об'єднань професійних учасників фондового ринку (свідоцтво НКЦПФР про статус СРО № 3 від 22 травня 2012 року). У цей час членами АУФТ є 688 професійних торговців цінними паперами.