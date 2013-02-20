Український фондовий ринок у середу зріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 20 лютого, підвищився на 1,10% - до 1042,72 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 77,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 30,2 млн грн, на строковому ринку - 47,5 млн грн.

Лідером підвищення стали цінні папери "Донбасенерго", які зросли на 5,06%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,94% - до 359,03 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 209,7 млн грн.