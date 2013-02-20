Втрати на українському ринку акцій виявилися меншими, ніж на закордонних біржах - експерт

Втрати на українському ринку акцій у середу, 20 лютого, були не такими сильними, як на закордонних біржах, дозволивши індексу UX закінчити день в плюсі.

Про це повідомив у коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

За його словами, «вітчизняний фондовий ринок у середу торгувався переважно на позитивній території». У складі індексного кошика Української біржі найбільше зростання було зафіксовано в акціях «Донбасенерго» (+4,43%). Підтримку котируванням емітента надала новина про те, що уряд ухвалив рішення виставити на приватизацію 60,77% акцій компанії. Динаміку краще за ринок показали папери "Укрсоцбанку" (+2,43%) і "Центренерго" (+2,25%). Максимальні втрати в першому ешелоні понесли акції «Укрнафти» (-3,36%).

Як вважає О.Кушнарьов, «зростання вітчизняного ринку в першій половині дня супроводжувала позитивна динаміка більшості європейських майданчиків, обумовлена ​​гарними даними регіональної макростатистики». Число заявок безробітних у Великобританії в січні скоротилося на 12,5 тис. при очікуваному зниженні на 5,5 тис. Грудневе зростання числа зайнятих у британській економіці становило 154 тис. проти прогнозу 117 тис. До того ж загальний рівень безробіття не впав, а, навпаки, зріс до 7,8% проти 7,7% у листопаді. Краще очікувань виявилися лютневі дані з ділової довіри у Франції.

На думку аналітика, «новини корпоративного сектору в середу носили неоднозначний характер». Порадував своїми фінансовими результатами один з провідних виробників будматеріалів Lafarge SA: у 4-му кварталі EBITDA компанії зріс до 856 млн євро проти очікуваних 822 млн євро. Водночас, слабкий звіт підготував представник «великої трійки» виробників залізорудної сировини BHP Billiton, що скоротив квартальний прибуток на 58%, у результаті чого у відставку подав керівник компанії Маріус Клопперс.

О.Кушнарьов відзначає, що «у другій половині дня настрої на закордонних майданчиках погіршилися, що було викликано слабкою статистикою з американського ринку нерухомості і негативним відкриттям торгів у США». Число нових будівництв у США в січні скоротилося на 8,5% до 890 тис. у перерахунку на річні темпи, тоді як очікувалося зниження обсягів будівництва на 3,6%.

За інформацією аналітика, «у четвер у фокусі уваги гравців будуть підсумки засідання ФРС США, дані з ділової активності в єврозоні та по інфляції і ринку праці в США. На цьому тижні була оприлюднена сильна статистика індексів економічних настроїв у Німеччині і єврозоні, що дає підстави вважати, що економічна ситуація в Європі з початку поточного року покращується. Очікуємо позитиву і від публікації даних у четвер».

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 20 лютого, зріс на 1,10% - до 1042,72 пункта. Загальний обсяг торгів становив 77,8 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,94% - до 359,03 пункта. Загальний обсяг торгів становив 209,7 млн грн.