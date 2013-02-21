На українському фондовому ринку - значне зниження

На українському фондовому ринку 21 лютого станом на 12:00 спостерігається значне зниження, індекс українських акцій UX знизився на 1,97% - до 1022,23 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Серед лідерів зниження - акції "Райффайзен Банку Аваль" (-4,14%), "Укрсоцбанку" (-3,77%), "Азовсталі" (-2,68%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 10,6 млн. грн при загальному обсязі торгів 16,3 млн. грн.

Індекс фондової біржі ПФТС трохи знизився, на 0,04% - до 358,89 пункту.

На європейських фондових ринках у четвер спостерігається значне зниження. Британський індекс FTSE 100 знизився на 1,31%, німецький DAX - на 1,41%, французький CAC-40 - на 1,49%.