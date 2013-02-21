АМКУ дозволив фізичній особі придбати контрольний пакет акцій «Ерсте Банку»
Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав дозвіл фізичній особі на придбання контрольного пакету акцій «Ерсте Банку», повідомляється на офіційному сайті АМКУ.
Як сказано у повідомленні, комітет дав дозвіл фізичній особі - громадянину України на придбання опосередкованого контролю над «Ерсте Банком» (м.Київ), який забезпечить понад 50% голосів у вищому органі управління банку.
Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Erste Group і власник «Фідобанку» (Київ) Олександр Адарич уклали договір про продаж українського "Ерсте Банку" за 83 млн дол. Згідно з наданою інформацією, «Ерсте Банк» в Україні залишається частиною Erste Group і працюватиме під своїм чинним брендом до закриття операції, запланованого протягом 6 місяців, після чого буде зміна бренду та злиття бізнесу з «Фідобанком». За словами О.Адарича, купівля «Ерсте Банку» є частиною стратегії «Фідобанку», в рамках якої планується створити до 2017 року банківський холдинг, що входить до ТОП-20 банків України.
У січні акціонери «Ерсте Банку» включили до складу наглядової ради власника «Фідобанку» Олександра Адарича.
Довідка УНІАН. «Ерсте Банк» (м.Київ) працює на ринку України з 2006 року і входить до групи великих банків України. За даними звітності, на 1 січня 2013 року активи банку становили 8,03 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 3,59 млрд грн, зобов'язання - 6,62 млрд грн, кошти клієнтів - 2,91 млрд грн, власний капітал - 1,41 млрд грн, статутний капітал - 1,38 млрд грн. У 2012 році банк одержав збиток у розмірі 466,4 млн грн.