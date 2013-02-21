Український фондовий ринок у четвер закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 21 лютого, знизився на 1,41% - до 1028,01 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 62,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 26,7 млн ​​грн, на строковому ринку - 36 млн грн.

Лідером підвищення стали цінні папери "Укрсоцбанку", які знизилися на 3,77%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,10% - до 359,40 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 110,7 млн ​​грн.