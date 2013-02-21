Центральний депозитарій повинен запрацювати в жовтні

У жовтні поточного року мають бути запущені в роботу Центральний депозитарій і Розрахунковий центр, повідомив у четвер, 21 лютого, журналістам голова Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку Дмитро Тевельов.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Жовтень цього року - це час, коли мають бути запущені Центральний депозитарій і Розрахунковий центр».

За словами Д.Тевельова, запуск цих двох установ є першочерговим завданням для Нацкомісії з цінних паперів у 2013 році.

Д.Тевельов відзначив, що запуск Центрального депозитарію сприятиме тому, що «власність на цінні папери буде у винятковому захисті».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 липня 2012 року прийняла Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після ухвалення у цілому Верховною Радою його перейменовано на Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення Центрального депозитарію, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр. Дана норма викликала критику з боку фондовиків, які звинуватили державу у спробі монополізувати послуги розрахунку і клірингу на фондовому ринку.

1 жовтня 2012 року стало відомо, що Президент України 22 вересня 2012 р. підписав Закон України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів».

Наразі на українському фондовому ринку працюють "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" і Національний депозитарій України (НДУ). Ще один депозитарій функціонує при Національному банку України.

Центральний депозитарій раніше планувалося створити на базі НДУ.