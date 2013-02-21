НБУ розробив для банків механізм залучення ресурсів за допомогою фінансових векселів

Національний банк України розробив для банків механізм залучення ресурсів за допомогою фінансових векселів, які випускатимуться під заставу грошових коштів або державних боргових паперів. Про це регулятор повідомив у проекті положення про особливості видачі, обігу, погашення й стягнення за банківськими фінансовими векселями, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з проектом, банки зможуть видавати фінансові векселі в гривні. Раніше банки могли випускати фінансові векселі до 2001 року, але після набуття чинності Закону «Про обіг векселів в Україні» втратили таку можливість. Шляхом розробки й затвердження такого механізму НБУ впроваджує новий інструмент, який дозволить банкам залучати довгострокові фінансові ресурси на ринку, а клієнтам - управляти ліквідністю.

Банкіри підтримують ініціативу регулятора. «Поява будь-якого фінансового інструменту - це розширення можливостей. Ми обов'язково працюватимемо з цим інструментом із нашими клієнтами. При авалюванні векселів клієнтів банком будуть використані стандартні процедури управління ризиком. Випуск банком власних фінансових векселів поки не розглядався», - прокоментував новації регулятора голова правління «ПриватБанку» Олександр Дубілет.

Аналітики «Банку Кредит Дніпро» також вважають фінансові векселі перспективним інструментом для українського ринку. «Фінансові векселі будуть цікаві підприємствам, оскільки їх можна використовувати як заставу при кредитуванні. Крім цього, вони також можуть служити засобом платежу і стати аналогом депозитів... Фінансові векселі будуть найбільш затребуваними компаніями АПК і торгівлі», цитує прес-служба звіт аналітиків банку.

Як повідомляв УНІАН, НБУ навесні 2013 року планує вивести на ринок новий інструмент - банківський фінансовий вексель.

За словами директора департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку НБУ Олександра Дубихвоста, цей інструмент, орієнтований, перш за все, на юридичних осіб, є альтернативою банківському депозиту, при цьому має вищу ліквідність. Ініціаторами впровадження нового інструменту стали банки. В НБУ вважають, що цей інструмент дозволить банкам залучити довший фінансовий ресурс, що у свою чергу знизить кредитні ставки.