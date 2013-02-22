«ПриватБанк» розмістив 5-річні євробонди на 175 млн дол. з прибутковістю 10,875% - джерело

Найбільший за розміром активів в Україні «ПриватБанк» здійснив розміщення п'ятирічних євробондів на 175 млн дол. з прибутковістю 10,875% річних, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Організаторами випуску, про плани якого банк повідомив світове фінансове співтовариство на початку поточного тижня, стали Credit Suisse, JP Morgan і UBS.

Здійснивши це розміщення, «ПриватБанк» став другим з початку року українським банком, який вийшов на міжнародні ринки капіталу.

У січні державний «Укрексімбанк», першим з українських позичальників, розмістив новий випуск п'ятирічних євробондів на суму 500 млн дол. з купоном 8,75% річних.

Минулого тижня «ПриватБанк» повідомив про плани в 2013 році збільшити прибуток на 30% - до 2 млрд грн.

За інформацією прес-служби, банк у поточному році також планує наростити активи на 10-15% і збільшити кількість транзакцій на 30-40% (на сьогодні середня кількість транзакцій у банку становить 2,1-2,5 млн на добу). У планах банку відкриття понад 200 нових відділень в Україні і понад 50 - за кордоном, а також установка 5600 нових терміналів самообслуговування, у результаті чого мережа таких міні-банків зросте до 12 тисяч.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим фінансовим закладом країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Згідно зі щорічним рейтингом World's Best Banks 2012 британського фінансового журналу The Banker, «ПриватБанк» визнали найкращим українським банком та одним з кращих банків світу.