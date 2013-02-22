«Актабанк» викупить 5% своїх акцій
14:29, 22 лютого 2013Фондовий ринок
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«Актабанк» (м. Дніпропетровськ) викупить 5% власних акцій у Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр-Агро-Трейд» (Дніпропетровська обл.), яке є єдиним акціонером банку.
Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
Згідно з повідомленням, відповідне рішення було ухвалене акціонером банку 21 лютого.
Викуп акцій планується здійснити з 21 лютого по 21 березня 2013 року.
Також вказується, що номінальна і ринкова ціна акції становить 1 тис. грн.
Довідка УНІАН. ПАТ «Актабанк» зареєстровано Національним банком України у квітні 2008 року.
На 1 квітня 2012 року 100% акцій банку володіло ТОВ «Центр-Агро-Трейд».
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