«Сервіс-Технобуд» з 6 березня почне продаж цільових облігацій на 460,7 млн грн

Компанія «Сервіс-Технобуд», що займається будівництвом і продажем нерухомості, з 6 березня 2013 року планує почати первинний продаж іменних цільових облігацій на загальну суму 460,7 млн грн за номіналом, сказано у проспекті емісії цінних паперів, який має УНІАН.

Залучені кошти емітент спрямує на фінансування будівництва житлового комплексу в Печерському районі м. Києва.

Емітент планує випустити облігації серії D на суму 271,2 млн грн за номіналом, E - на 111,9 млн грн, F - 31,9 млн грн, G - 8,2 млн грн, H - 28,5 млн грн та I на 9,2 млн грн.

Первинний продаж буде проводитися на торговому майданчику "Української біржі".

Початок погашення боргових паперів серій D, F, H заплановано на 24 березня 2017 року, серій E, G, I - на 23 червня 2017 року.

Страховим гарантом випуску є компанія "Стройполіс".

Як раніше повідомляв УНІАН, у травні 2012 року Київрада дозволила компанії «Сервіс-Технобуд» знести на Печерську будівлі на площі 3,47 га і побудувати на їх місці житловий комплекс з об'єктами соціально-громадського призначення та паркінгами.

У жовтні минулого року для фінансування цього будівництва були випущені цільові забезпечені облігації трьох серій А, В і С на загальну суму 162,8 млн грн за номіналом.

Довідка УНІАН. «Сервіс-Технобуд» (м. Київ) є дочірнім підприємством будівельної компанії «ТЕХНО», що працює на українському ринку з 1998 року.

Статутний капітал компанії «Сервіс-Технобуд» становить 100 млн грн, власний капітал - 61,5 млн грн. Активи підприємства на кінець 2012 року оцінювалися в 392,6 млн грн (у 2011 році - 249,9 млн грн).

За підсумками 2012 року компанія збільшила чисті збитки до 19,4 млн грн з 12,7 млн ​​грн у 2011 році.