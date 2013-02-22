Індекс Української біржі підвищився на 0,19%, індекс ПФТС - на 0,28%
17:57, 22 лютого 2013Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 22 лютого, підвищився на 0,19% - до 1029,96 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 54,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 28,5 млн грн, на строковому ринку - 26,2 млн грн.
Лідером підвищення стали цінні папери «Азовсталі» (+1,30%), "Райффайзен Банку Аваль» (+1,17%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,28% - до 360,42 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 330,8 млн грн.
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